Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Mesut Tuna'nın idaresindeki 34 SP 8303 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ve 4 yaşındaki Yiğit Tuna yaralanırken, anne Filiz Tuna olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.