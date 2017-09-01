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Bolu'da trafik kazası: 8 yaralı

- D-100 Karayolu'nda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Bolu'da trafik kazası: 8 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Yol, Su, Elektrik Kavşağı'nda Erhan Saçan'ın idaresindeki 14 GF 417 plakalı kamyonet ile İrfan Çağlayan'ın yönetimindeki 06 AL 9873 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile kamyonette bulunan Orhan, Kudret, Sevim ve Muhammet Saçan ve otomobilde bulunan Asya Nehir ve Ayşe Çağlayan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yaralılar Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

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BoluD-100 Karayoluİzzet BaysalKöroğlu
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