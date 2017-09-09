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Bolu'da trafik kazası

- D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Bolu'da trafik kazası

BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda İstanbul istikametine giden Mehmet Şengül yönetimindeki 81 EV 121 plakalı otomobil Hayrettin-i Tokadi Türbesi kavşağından ana yola çıkmaya çalışan Halil İbrahim Özmodanlı idaresindeki 63 N 5472 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri ile Özmodanlı'nın kullandığı otomobilde bulunan Şehmus Özmodanlı ve Ayça Delipalta yaralandı.

Araç içinde sıkışan sürücü Halil İbrahim Özmodanlı, olay yerine gelen UMKE ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve diğer hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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BoluD-100 KarayoluTrafik Kazası
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