BOLU (AA) - "Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali"nin bilimsel ayağı olan "Bolu’dan Türk Dünyasına, Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı" başladı.

Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) ve Ege Üniversitesi tarafından organize edilen çalıştaya Türk bilim insanlarının yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Gürcistan, Kırım, Makedonya, Bulgaristan, ve Moldova’dan Köroğlu konusundaki bilimsel çalışmalarıyla akademisyenler katılıyor.

Bolu Valisi Aydın Baruş, AİBÜ Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, insanlık tarihinde on binlerce topluluğun tarihten silindiğini belirterek, "Birçoğu hakkında bugün insanlık hafızasında bir iz kalmadı. Ancak kültürlerini insanlığa mesaj veren büyük kültür haline getiren ve bunu nesilden nesile aktarabilen toplumlar kültürler medeniyet halini aldı. Türk medeniyeti de bunlardan birisidir." diye konuştu.

Türk milletinin dünyada iz bırakmasını sağlayan tarihte yaşamış olan büyük düşünürler, eylem insanları ve büyük karaktere sahip kişilerin olduğunu ifade eden Baruş, Köroğlu'nun da bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Baruş, Köroğlu'nun, sadece Boluluların değil aynı zamanda tüm Türkiye’nin ve binlerce yıllık Türk medeniyetinin parçası olan diğer ülkelerin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, "Tarihimizde büyük kişilikler olarak nitelendirdiğimiz insanların her birinin ayrı ayrı insanlığa mesajları var. Biz Köroğlu dediğimizde hak, adalet, yiğitlik, mertlik, insan ve doğa sevgisinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu değerlere hepimizin ihtiyacı var. Gelecek nesillerimizin de bizden fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

- "Asıl özlediğimiz şey Köroğlu filminin yapılması"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Köroğlu'nun Adriyatik’ten Çin Seddi'ne kadar at koşturduğuna inanıldığını dile getirerek, "Bizim Türk dünyası ile kucaklaşmamıza vesile olacağı için çalışmalarını yürüttüğümüz Köroğlu çalıştayının öncelikle Bolumuza, ülkemize ve Türk dünyasına çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Köroğlu ile ilgili Türk dünyasının birçok yerinde birçok saygıdeğer bilim adamının çalışma yaptığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk dünyasındaki Köroğlu üzerine çalışan bilim adamlarının bütün çalışmalarının derlenip toparlanıp Bolu’daki Köroğlu Müzesi'nde sergilenmesini istiyoruz. Bunların bilimsel araştırmaları olduğu gibi müzikle de ilgili çalışmaları var. Ama asıl bizim özlediğimiz bir şey de inşallah çok ciddi bir Köroğlu filminin yapılması. Bunun senaryosuna altyapı oluşturacak çalışmalarda da sizlerin olmasının çok büyük önem arz edeceğini biliyoruz."

Konuşmaların ardından Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Ekici sunum yaptı.

Yarın akşam sona erecek çalıştay kapsamında 13 ülkeden 41 bilim insanı, Köroğlu çalışmalarını tanıtmak ve farklı ülkelerden meslektaşlarıyla tanışıp, bilgi paylaşımı yapmak üzere sunum yapacak.

Köroğlu çalışmalarının dünü, bugünü ve yarını 16 konu başlığı altında düzenlenecek 12 oturumda ele alınacak.

Öte yandan sempozyum kapsamında ayrı ayrı konular halinde Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Gürcistan, Makedonya ve Bulgaristan’da Köroğlu'nun önemi tartışılacak.