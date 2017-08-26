Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

- Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametine seyreden Uğur Kurt idaresindeki 55 NA 583 plakalı otomobil ile Hacı Bayram Bektaş yönetimindeki 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Süren idaresindeki 61 S 7521 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada yolcu otobüslerinde maddi hasar meydana gelirken otomobilde bulunan Emre Talha (1) Muhammet Talha (3), Sudenur (13) ve Kerziban Tepe (33) ile Yunus Emre (10), Alperen (2) ve Gizem Kurt (36) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu OtoyoluBoluTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5