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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

- 3 otomobilin karıştığı kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul istikametine seyreden Vedat Usta (41) idaresindeki 34 UV 3777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Park Alanı mevkinde bariyerlere çarptı.

Kaza yapan aracın arkasında seyreden Sevinç Çağlayan (48) idaresindeki 06 GA 5442 plakalı otomobil ile Alper Tekten yönetimindeki 34 HMV 62 plakalı otomobil de art arda çarpıştı.

Kazada, sürücüler Sevinç Çağlayan ve Vedat Usta ile Zeynep (40), Fatma Zehra (17), Hassa Meryem (3), Ayşe Fatma (11), Hayrunisa Usta (9) yaralandı.

Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Anadolu OtoyoluBoluTrafik Kazası
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