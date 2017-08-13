Bolu'daki cinayet ve yaralama

BOLU (AA) - Bolu'da çıkan tartışmada, arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Paşaköy Mahallesi Kuruçeşme Sokağı'nda dün, Burak İçöz'ü vurarak öldürdüğü S.Y'yi de yaraladığı öne sürülen K.T'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin şehir dışına kaçtığını tespit etti.
Ekipler, K.T'yi akrabalarıyla Trabzon'a giderken Giresun'da gözaltına aldı.
İfadesi alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.