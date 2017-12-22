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Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

- FETÖ/PDY'nin AİBÜ'deki yapılanmasına ilişkin eski rektör Coşkun'un da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 77 akademisyenin yargılandığı dosya karara bağlandı - Bolu Ağır Ceza Mahkemesi, 4 sanığı "örgüte yardım etmek"ten, 44 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı - Mahkeme heyeti, aralarında AİBÜ eski rektörü Prof. Dr. Coşkun ile rektör yardımcısı Prof. Dr. Bahar'ın da bulunduğu 17 sanığın beraatına, 2 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi

Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar




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