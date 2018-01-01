Bolu'daki karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

BOLU (AA) - Bolu'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren dede ile 7 yaşındaki torunu defnedildi.

Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki iki katlı bir evde, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Nihat Terzi ile torunu Sertuğ Terzi'nin cenazeleri, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morgundan alınarak evlerine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, Yukarı Soku İlkokulu bahçesine getirildi. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından dede ve torununun cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Terzi ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ve mahalle sakinleri katıldı.

Öte yandan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne Sevim (54) ile Aynur (36), Sedat (38), Eymen (2), Melisa (1) ve Ege Terzi (8), İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki iki katlı bir evde, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 8 kişi hastaneye kaldırılmış, Nihat Terzi (62) ile torunu Sertuğ Terzi (7) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

