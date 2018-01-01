Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Jandarma Arama Kurtarma kovalamaca cityscape JAK
Ekmekte yeni dönem
Ekmekte yeni dönem
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak

Bolu'daki karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

- Olayda hayatını kaybeden dede ile torunu son yolculuklarına uğurlandı - Hastanede tedavi gören aynı aileden 2'si bebek 6 kişi taburcu edildi

Bolu'daki karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

BOLU (AA) - Bolu'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren dede ile 7 yaşındaki torunu defnedildi.

Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki iki katlı bir evde, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Nihat Terzi ile torunu Sertuğ Terzi'nin cenazeleri, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morgundan alınarak evlerine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, Yukarı Soku İlkokulu bahçesine getirildi. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından dede ve torununun cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Terzi ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ve mahalle sakinleri katıldı.

Öte yandan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne Sevim (54) ile Aynur (36), Sedat (38), Eymen (2), Melisa (1) ve Ege Terzi (8), İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki iki katlı bir evde, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 8 kişi hastaneye kaldırılmış, Nihat Terzi (62) ile torunu Sertuğ Terzi (7) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boluİzzet BaysalKaradereYukarısoku
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5