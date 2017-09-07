Bolu'daki silahlı kavga

BOLU (AA) - Bolu'da bir restoranda yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

D-100 Karayolu'nun Kılıçarslan Mahallesi mevkisindeki bir otelin restoran bölümünde yaşanan silahlı kavgada G.Ç. N.N. ve 'nın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan İsmail B. ile Murat A'nIn emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Bolu'da 2 gün önce D-100 Karayolu'nun Kılıçarslan Mahallesi mevkisindeki bir otelin restoran bölümünde yemek yiyen G.Ç. ile işletme sahibi İsmail B. arasında arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine İsmail B, G.Ç'yi iki bacağından N.A'yı da bir bacağından yaralamıştı.

Olay yerinde bulunan . ise seken bir kurşun nedeniyle elinden yaralanmıştı.