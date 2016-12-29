Bolu'daki terör davası

BOLU (AA) - Bolu'da, nisan ayında gerçekleşen ve 2 terör örgütü PKK mensubunun ölü ele geçirilmesiyle sonuçlanan terör operasyonu davasında tutuklu yargılanan 4 kişi tahliye olurken, HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Paşaköy Mahallesi'nde gerçekleşen terör operasyonunda ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı. Tutuklu yargılanan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, Bilal T, Giyaseddin Ö, Ahmet Y. ve Mazlum E. ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya ilk kez katılan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, verdiği ifadesinde, öldürülenleri daha önceden tanımadığını ileri sürdü.

Günaydın, "Eve yapılan operasyonda öldürülen kişiler beni sabit bir telefondan arayarak, inşaat işçisi olduklarını ve darbedildiklerini söylediler. Kendilerine bir gün kalacak bir ev ayarlayabilir miyim diye sordular. Ben de Bilal T. ile bir kafede buluşarak yardımcı olmasını istedim. O da kendi evini değil ama arkadaşlarının evini ayarlayabileceğini söyledi. Kendilerini inşaat işçisi olarak tanıtan kişiler ve Bilal T. ile birlikte kalacakları eve gittik." diye konuştu.

Öldürülen kişilerden birisinin yaralı olduğunu belirten Günaydın, "Neden yaralı olduğunu sorduğumda, kendisinin çalıştığı inşaatta bulunan diğer işçiler tarafından darbedildiğini söyledi. Ertesi gün Ankara'ya gidecektim. Bu nedenle evden ayrıldım. Sabah kaldıkları eve uğradım ama gitmediklerini gördüm. Sebebini sorduğumda yaralı kişinin kendini iyi hissetmediğini yola çıkacak durumda olmadığını söylediler. Bu kişilerin bir örgütle alakalı olduklarını bilmiyordum. Operasyonu da çok sonra internetten öğrendim." dedi.

Mahkeme heyetinin, "sanıkların yanında çanta veya benzeri bir eşya bulunuyor muydu?" sorusuna Günaydın, "Hatırladığım kadarıyla yanlarında valiz gibi bir şey vardı. Ama tam hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

Bilal T. ise HDP İl Başkanı Günaydın'ın kendisini arayarak Kürt kökenli 2 inşaat işçisi için bir gecelik kalacak yere ihtiyacı olduğunu söylediğini kaydetti.

Bunun üzerine Günaydın ile ilde bulunan bir kafede buluştuklarını anlatan Bilal T, "Burada buluştuğumuzda kendi evimin müsait olmadığını fakat Giyaseddin Ö'nün evinde kalabileceklerini söyledim. Giyaseddin'i aradım. Kız arkadaşımın geleceğini evlerinin müsait olup olmadığını sordum. O da ayarlayabileceğini söyledi. Bunun üzerine, Özgür Günaydın'ın evinde bulunan 2 kişiyi de alarak Giyaseddinlerin evine gittik. Taksiden inerken şahısların aracın bagajında bulunan valizlerine yardım etmek istedim. Ama bana izin vermediler. Şahısların yanında bir valiz ile sırt çantası vardı." ifadelerini kullandı.

Bilal T. öldürülenleri daha önceden tanımadığını vurgulayarak, "Olayın ardından arkadaşlarım gözaltına alındılar. Ama kimse beni almaya gelmedi. Ben de bunun üzerine İstanbul üzerinden Batman'a geçerek ailemle buluştum. Onlara durumu anlattıktan sonra orada bulunan emniyete giderek teslim oldum." şeklindeki görülerini paylaştı.

Giyaseddin Ö, Ahmet Y. ve Mazlum E. ise önceki ifadelerini tekrarladıklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bilal T, Giyaseddin Ö, Ahmet Y. ve Mazlum E'nin tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine, Özgür Günaydın'ın ise kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi Berberler Sokağı'ndaki 4 bloktan oluşan sitedeki bir apartmanda, 5 Nisan'da Ankara'dan gelen polis özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terör örgütü PKK üyesi etkisiz hale getirilmişti. Terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 7 zanlı gözaltına alınmış, bir şahıs ise polis ekiplerine teslim olmuştu. Polis ekiplerine teslim olan Bilal T'nin ifadeleri kapsamında HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın Bolu'da gözaltına alınmıştı.

Silahlı çatışmanın yaşandığı evde ikişer tabanca, kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve el yapımı bomba ile 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmişti.



