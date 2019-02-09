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Bolulu ustanın "fındık kabuğu sobaları" Yunanistan yolcusu

- Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan demirci ustası İsmail Atlı'nın ürettiği "fındık kabuğu sobaları" Yunanistan'dan da alıcı buldu - Demirci ustası İsmail Atlı: - "Sobaların Yunanistan'a gitmesi, yaptığımız işlerin kalitesini ortaya çıkardı"

Bolulu ustanın
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BOLU (AA) - İLHAMİ ÇETİN - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan demirci ustası İsmail Atlı'nın ürettiği "fındık kabuğu sobaları", Türkiye sınırlarını aşarak Yunanistan'a gönderilmeye başlandı.

Kömür sobalarına alternatif ürün ortaya çıkarmak için bir süre önce fındık kabuğu sobası üretmeye başlayan Atlı, kendi iş yerinde günde 6 fındık sobası yaparak, ebadına göre soba başı 600 ila 800 lira arası kazanç sağlıyor.

İlçedeki Demirciler Çarşısı'ndaki atölyesinde, demire şekil vererek geçimini sağlayan 55 yaşındaki İsmail Atlı'nın ürettiği ve Edirne'den Kars'a kadar birçok ile gönderdiği fındık kabuğu sobaları, bir Yunan iş adamının ilgisini çekti.

İlçeye gelen Yunan iş adamı Stampoulidis Haralampos, Demirciler Çarşısı'ndaki atölyede soba yapımını inceledi. Demirci ustasının el işçiliğini beğenen iş adamı, ülkesine gönderilmek üzere 20 soba siparişi verdi.

- "Sobalar Yunanistan'da rağbet görecek"

Yunan iş adamı Haralampos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı sobaların Yunanistan'ın Selanik ve Florina kentlerinde yapılacak festivallerde sergileneceğini ve bölgede rağbet göreceğini düşündüğünü söyledi.

Atlı'nın el işçiliğini çok beğendiğini dile getiren Haralampos, ilk etapta 20 soba sipariş verdiğini, sonraki süreçte bu sayıyı artırmak istediğini kaydetti.

Haralampos, sobaların çok sağlam olduğunu dile getirerek, "Yakıt olarak pelet kullanacağız. Ben aynı zamanda pelet imalatı da yapıyorum. Bu nedenle bu sobaları peletle satacağım." dedi.

Demirci ustası İsmail Atlı ise Yunanistan'a soba göndermenin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Sobaların Yunanistan'a gitmesi, yaptığımız işlerin kalitesini ortaya çıkardı. Ürettiğim sobaların Türkiye'nin birçok ilinin ardından yurt dışından da talep görmesi beni onurlandırdı." diye konuştu.

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BoluFındık Kabuğu Sobasıİsmail AtlıMudurnuStampoulidis HaralamposYunanistan
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