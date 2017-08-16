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Bolu'nun elektriği çöp ve güneşten üretilecek

- Bolu Belediyesi'nin hayata geçireceği projelerle, çöplerin yakılmasından ve güneş enerjisi sistemlerinden elde edilecek enerjiyle kentin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor - Bolu Belediye Başkanı Yılmaz: - "Çöplerin yakılması ve güneş enerjisi sistemlerinin devreye girmesiyle kentteki evlerin elektriğini üretebilecek konuma geleceğiz"

Bolu'nun elektriği çöp ve güneşten üretilecek

BOLU (AA) - Bolu Belediyesi'nin hayata geçireceği projeler kapsamında, çöplerin yakılmasından ve güneş enerjisi sistemlerinden elde edilecek enerjiyle kentin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp alanlarının, yetkililerin çokça ziyaret etmediği yerler olduğunu söyledi.

Yukarısoku Mahallesi'nde yer alan belediyeye ait çöp alanının diğer belediyelere göre çok farklı bir yere doğru geldiğini vurgulayan Yılmaz, "İl bazında ilk defa çöpten elektrik üreten yer Bolu'dur. Güney Kore ile yaptık bu çalışmayı. Bu alanda elde ettiğimiz çöplerden günlük 20 megawatt elektrik üretiyoruz. Bu da yaklaşık 3 bin 500 konutun elektriğinin üretimi anlamına geliyor." diye konuştu.

Yılmaz, çöplerin enerjiye dönüştürüldüğü alan içerisinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin de olduğuna dikkati çekerek, "Bu tesiste de tıbbi atıkların çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi sağlanıyor. Onun yan tarafında da Geri Dönüşüm Tesisi bulunmakta. Onun yakınında da Kırma Eleme Tesisi var. Ayrıca burada bir de Hayvan Hastanemiz bulunmakta. Bu hastane her türlü ameliyatın yapılabileceği bir tesis ve çöplüğün üzerine kurulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

- "Çalışmalar son aşamaya geldi"

Belediye olarak önemli bir çalışmayı daha hayata geçireceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa çöpü yakarak yok etme ve ondan elektrik enerjisi üretmeyle ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. ÇED raporumuzu aldık. İhale aşamasındayız. Eğer onu da başarabilirsek Türkiye'de ilk defa bir il katı atıklarını, çöplerini yakarak elektrik enerjisi üretecek. Gelişmiş ülkelerin şu an geldiği notaya biz Bolu Belediyesi olarak gelmiş olacağız."

Çöplerin yakılmasının yanı sıra güneş enerjisinden elektrik üretim projesini de hayata geçireceklerini bildiren Yılmaz, "Bu konuda da çalışmamız ihale aşamasına geldi. Çöplerin yakılması ve güneş enerjisi sistemlerinin devreye girmesiyle kentteki evlerin elektriğini üretebilecek konuma geleceğiz." dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YılmazBolu BelediyesiTıbbi Atık SterilizasyonTürkiyeYukarı Soku
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