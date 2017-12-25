Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır serkan sevim Eto
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı

Bolu'nun incisi Gölcük buz tuttu

- Gölcük Tabiat Parkı'daki göl, kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu

Bolu'nun incisi Gölcük buz tuttu

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği tabiat parkı içerisinde bulunan gölün yüzeyi, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle tamamen dondu.

Tabiat parkına günübirlik tatil için gelen ziyaretçiler, gölün donmasıyla ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

Park yetkilileri ise meraklı ziyaretçileri, buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda sürekli uyarıyor.

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Ölçülen en düşük sıcaklıklar" verilerine göre, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece en düşük 4. sıcaklık Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan istasyonda sıfırın altında 16,2 olarak ölçüldü.

İl genelindeki 17 farklı meteoroloji istasyonu tarafından yapılan ölçüme göre ise hava sıcaklığı sıfırın altında 4,7 ila 16,2 arasında değişti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BoluDörtdivanEn Düşük SıcaklıkHava Sıcaklığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5