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Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Kar kalınlığı Kartalkaya'da bir metreye yaklaşırken, Gölcük'te 5, Abant'ta 8 ve Yedigöller'de 10 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

BOLU (AA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bir metreye yaklaşırken, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda 5, Abant Tabiat Parkı'nda 8 ve Yedigöller Milli Parkı'nda 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Gölcük, Abant ve Yedigöller, günü birlik ve konaklamak için gelen yerli ve yabancı tatilciler ile doğaseverlere kartpostallık görüntüler sunuyor.

Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı kayak merkezi Kartalkaya'da ise sezon açılışı 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz

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