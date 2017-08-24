SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davaya devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek duruşmaya katılmazken, yardımcısı eski albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman çavuş Seyfi K, olay gecesi terör operasyonu için Siirt'te valilik önüne götürüldüklerini iddia etti.

Valilik önünde suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadığını savunan Kurtoğlu, verilen emir üzerine daha sonra birliğe geri döndüklerini anlattı.

Tutuksuz sanık Seyfi K, 16 Temmuz sabahı Yüzbaşı Yücel Çakır tarafından içtima alındığını ve o sırada eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin içtima alanına geldiğini belirtti.

Kurtoğlu, Çehreli'nin kendilerine değişik bir şekilde, "Arkadaşlar bomba ayağımızda patladı. Açtığımız çukurda ilerleyeceğiz. Kurunun yanında yaş da yanacak." dediğini savundu.

Bunun üzerine Çakır'ın Çehreli'ye, "Komutanım, siz kendinizde değilsiniz. İstirahata çekilin." dediğini ifade eden Seyfi K, Çehreli'nin de iyi olduğunu ve sadece içini döktüğünü öne sürdü.

- SEGBİS ile savunma yaptı

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman çavuş Yunus Emre S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Yunus Emre S, olay gecesi suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadığını belirterek, beraatını istedi.

Tutuksuz sanık savunmalarının alınmasına 5 Eylül'de devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.