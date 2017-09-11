Bombalama emirlerini verdiği konuşmaları reddetti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, suç tarihinde yüzbaşı rütbesiyle görevli sanık Mustafa Mete Kaygusuz, bombalama talimatlarını ilettiği, telsiz ve telefon kayıtlarına yansıyan konuşmalarını reddederek, "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım." iddiasında bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, suç tarihinde 141. Filo'da pilot kurmay yüzbaşı olan Kaygusuz'un savunması alındı.

Darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı, vurulacak noktalara ilişkin talimatları desk bölgesinden havadaki pilotlara ilettiği, pilotlara, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın, kaçak saray koordinat için beklemekteyiz. Genelkurmay ve Kızılay Meydanı'ndan mach üstü geçiş serbest" talimatları verdiği belirlenen Kaygusuz, savunmasına mesleki geçmişinden bahsederek başladı, ardından katıldığı operasyonlar ve tatbikatlara değindi.

Kaygusuz, NATO tatbikatlarında da görev aldığını anlattığı sırada bir müşteki, "NATO'yu niye vurguluyorsun? NATO'yu müdahaleye çağırıyor bu adam." diye bağırdı.

Sanıkların buna gülmesi üzerine aynı kişi, "Gülmeyin, komik sizsiniz." dedi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, tarafları sessiz olmaları konusunda uyararak, "Boş verin. NATO kimmiş?" diye konuştu.

Bu sözlerinin müştekilerce alkışlanması üzerine Giray, "Sessiz olun. Biz burada davamızın ne olduğunu biliyoruz." dedi.

Kaygusuz, savunmasının devamında, "FETÖ/PDY ile 1996'da tanıştığı, örgüt abilerinin olduğu, örgüt abisi vasıtasıyla evlendiği" yönündeki beyanlarının da bulunduğu ifadelerini reddederek, soruşturma aşamasında baskı gördüğü için "Ne diyorsanız kabul edeceğim." dediğini iddia etti.

Dosyadaki ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını öne süren Kaygusuz, "Sesler benim sesime benzeyebilir veya benzetilebilir ama ben 15 ve 16 Temmuz'da, iddianamede dökümü yapılan konuşmaları yapmadım. Bunlar bana ait değil." iddiasında bulundu.

Darbe girişiminden önceden haberi olmadığını öne süren Kaygusuz, 15 Temmuz sabahı cephanelikten Sinan Başçavuş'un mühimmat hazırlayacaklarını ve bazı değerlere ihtiyaçları olduğunu söylediğini kaydetti.

Sanık Kaygusuz, bilgisi olmadığını söyleyerek önce uçuşa gittiğini, 12.30-13.00 sıralarında uçuştan geldiğini, yemeğini yediğini ve bu defa da simülatör eğitimine gittiğini ifade ederek, 15.30 civarında eğitimden dönünce sıcak nedeniyle mesainin erken bitirildiğini öğrendiğini savundu.

Filo komutanının kendisine "filoyu terk etmemesini" söylediğini bildiren Kaygusuz, 17.30 sıralarında da terörle mücadele harekatı olabileceğini belirttiğini öne sürdü.

Kaygusuz, şunları kaydetti:

"İlerleyen saatlerde yapılan brifingde gece terörle mücadele harekatı olacağı söylendi, hazır olmamız istendi. Ortalıkta bir kaos oluştu, pilotların uçuşa gitmesi istendi. Program subayı olmam sebebiyle uçakların hazırlanması için bakım ekibini aradım, uçuşların yapıldığını, uçak başı yapıldığını, pilotların hazırlandığını, kendilerinin görev yerlerine gitmeleri gerektiğini söyledim. Filomuz, generallerin sıkça ziyaret ettiği bir filodur. Generallerin beraberinde birçok kişi gelir. Ortamda kargaşa olur, giren çıkanların kontrolü zorlaşır. Bu nedenle filo komutanının böyle durumlarda filo giriş çıkışının eğitime alınması için emri vardır.

Bu devamlı emre binaen kursiyerleri uygun yerlerde görevlendirdim. Amacım giren çıkanların kontrol edilmesiydi. Gece boyunca görevlendirme yaptığım arkadaşları ziyaret ettim. Bir süre sonra filoda tam teçhizatlı kişiler olduğunu gördüm. Onların emniyet tedbiri olarak geldiğini düşündüm. Hava Kuvvetleri Komutanımızın geldiğini gördüm, kendisi içeri geçti. Görevlendirdiğim kursiyerleri ziyaretlerim sırasında bir kişi, filo harekat odasına bazı kişilerin geldiğini söyledi. 'Kimmiş?' dedim, 'Bilmiyorum.' dedi. Misafir olarak geldiğini düşündüğüm için 'İhtiyaçları varsa karşılayın.' dedim.

Saat 03.30 gibi telefonu dolaptan aldım ve internete girdim, darbe olduğunu öğrendim. Filodan çıktım. Görevlendirdiğim kursiyerleri çıkarmayı düşündüm ama ortalık karışıktı. Günün ağarmasının beklenmesinin iyi olacağını düşündüm. Gün ağardıktan sonra kursiyer arkadaşlara evlerine gidebileceklerini söyledim."

Kaygusuz, "darbeyi anlayana kadar yaptığı her şeyin terörle mücadele harekatı kapsamında olduğunu" söyleyerek, "Bana verilen sözlü emirler doğrultusunda ve terörle mücadele harekatı bilgisiyle yaptım." iddiasında bulundu.

Sanık pilot Müslüm Macit'in ifadelerinde "Adil Öksüz'ü gördüğünü" kendisine söylediğinden bahsettiğine işaret eden Kaygusuz, "Adil Öksüz'ü tanımıyorum, görmedim ve Müslüm Macit'e böyle bir şey söylemedim. Macit'in, darbe yapılacağını daha önce bildiğim ifadesini kabul etmiyorum." dedi.

Kaygusuz, hiçbir örgüte üye olmadığını öne sürerek, "Sıralı amirlerimden aldığım sözlü emirleri yerine getirdim. Bilerek hiçbir hain girişimin içinde olmadım." diye konuştu.

Başkan Giray'ın sorusu üzerine Kagusuz, darbe girişimi günü mesainin erken bitirileceği konusunda bilgisi olmadığını iddia etti.

- "Hakan Karakuş personelle toplantı yaptı"

"Filodan ayrılmayın. Terörle mücadele harekatı olacak." diyenin kim olduğu sorusu üzerine Kaygusuz, sanıklardan Hakan Karakuş'un, 17.30 sıralarında personelle toplantı yaparak bunu söylediğini kaydetti.

Kaygusuz, "Sana uçacağın söylendi mi?" sorusuna ise "Oraya gelenlerin çoğuna uçacağı söylendi zaten." karşılığını verdi.

Kaygusuz, soru üzerine desk bölgesinde sürekli bulunmadığını, uçaklardaki pilotlarla herhangi bir görüşme yapmadığını iddia etti.

Kuleyle temas kurup kurmadığını hatırlamadığını ileri süren Kaygusuz, hangi pilotun nereye uçacağı, havadaki pilotlara koordinatları kimin verdiği konularında bilgisinin bulunmadığını savundu.

Başkan Giray'ın, pilotlar havalandıktan sonra birilerinden talimat alması gerektiğini, talimatların da deskten kendisi tarafından verildiğinin iddia edildiğini hatırlatması üzerine Kaygusuz, deskteki telsizin havadaki pilotlarla bağlantı kurmak için yeterli olmadığını öne sürdü.

- "Kaygusuz isimli başkası var mı?"

Başkan Giray'ın, "Özellikle senin isminin geçtiği konuşmalar var. Sizin birlikte Kaygusuz isimli başkası var mı?" sorusuna "Yok." karşılığını veren Kaygusuz, "Niye görüşmelerde Kaygusuz ismi geçmiş?" sorusuna da "Bilemiyorum başkanım. Herhangi bir fikrim yok." dedi.

Kaygusuz, "Ses bana ait olabilir ama dökümü yapılan konuşmaları ben yapmadım. 2008'den beri aynı yerde görev yapıyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Giray'ın, "O konuşmalardaki hedefler de vurulmuş, Meclis'e, Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Külliye'ye uçaklar tarafından bomba atılmış." sözleri üzerine Kaygusuz, "Ses bana benziyor ama ben değilim. Düzenleme yapmış olabilirler." iddiasında bulundu.

- Konuşmalarda kendini tanıtmış



Konuşmalarda kendini tanıttığının hatırlatılmasına karşılık Kaygusuz, 2008 yılından bu yana üste bulunduğunu, defalarca telefonla konuştuğunu ifade ederek, "Ses benim olabilir ama o konuşmaları yapmadım." savunmasını yaptı.

Başkan Giray'ın, "Uçak kalkmış mı kalkmış, hiç uçan oldu mu? Artık oraya geldik. Akıncı'dan uçak kalktı, bu isimler konuşuyor, sonra iniyorlar, tekrar kalkıyorlar. Adam iniyor, geliyor, her şeyi görüyor, tekrar kalkıyor, garip değil mi bu durum?" sorusu üzerine Kaygusuz, "O konuda bir şey söyleyemeyeceğim." dedi.

Kaygusuz, "Bütün bu konuşmaları daha önceden senin adına düzenleyip pilotlara nasıl aktarmışlar?" sorusuna ise "Pilotlara aktaranın kim olduğunu bilmiyorum ama konuşmanın bana ait olmadığını söylüyorum." karşılığını verdi.

Giray'ın, "Sen yıllarca pilotluk yapmış birisin, dışarıdan polis memuru ya da savcı, bu ayrıntıları bilecek pozisyonda mı ki birileri bir şey üretip kafasından yazsın?" sorusu üzerine Kaygusuz, "Beni seven de çok, sevmeyen de çok. Nasıl hazırlandığını bilmiyorum." beyanında bulundu.

Kursiyer pilotların aleyhine ifadeleri de hatırlatılan Kaygusuz, eğitimde sert davrandığı bazı kursiyer pilotların aleyhine ifade verebileceğini savundu.

Sanık Kaygusuz, Başkan Giray'ın, "Bu kadar ağır bir suçlama yaparlar mı peki?" sorusu karşısında "Bilemiyorum." demekle yetindi.

Duruşmaya öğleden sonra Kaygusuz'un çapraz sorgusuyla devam edilecek.