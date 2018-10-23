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Bombardier'den Mitsubishi'ye "ticari hırsızlık" suçlaması

- Kanadalı firma, Mitsubishi Havacılık'ı yeni uçakların ABD'deki sertifikasyon süreçlerine ilişkin ticari sır niteliğindeki belgeleri eski çalışanları aracılığıyla ele geçirmekle suçladı

Bombardier'den Mitsubishi'ye
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ANKARA (AA) - Kanadalı uçak üreticisi Bombardier, Japon Mitsubishi Havacılık şirketini ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle dava etti.

Seattle Times'ta yer alan habere göre, Kanadalı firma, ABD'nin Seattle şehrinde açtığı davada, Mitsubishi'nin işe aldığı eski Bombardier çalışanlarının şirkete ait ticari sır niteliğindeki dokümanları yeni işverenlerine aktardığını iddia etti.

Dava dilekçesinde, Mitsubishi Havacılık ve onun Seattle'daki anlaşmalı şirketi AeroTEC'in, daha önce Bombardier'in Kanada'nın Quebec eyaletindeki merkezi ve ABD'nin Wichita kentindeki test uçuş tesisinde çalışmış olan 92 eski personeli işe alarak ticari hava yolu araçlarının sertifikasyon süreçlerine ilişkin dokümanları ele geçirdiği öne sürüldü.

Dilekçede, söz konusu sertifikasyon sürecinin yeni araçlar için oldukça karmaşık ve maliyetli olduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin ticari sır niteliğinde bulunduğu kaydedildi.

Başvurusunda söz konusu çalıntı nedeniyle doğan maddi zararının karşılanmasını talep eden şirket, Mitsubishi Havacılık'ın eski Bombardier çalışanlarını işe almasının mahkeme kararıyla men edilmesini de istedi.

Mitsubishi Havacılık, 2013'ten bu yana Japonya'nın ilk yerli yolcu uçağı olması planlanan Mitsubishi Bölgesel Jet Uçağı projesini geliştiriyor. Piyasaya çıkışı daha önce 5 kez ertelenen uçağın, 2020 ortalarında kullanılmaya başlaması planlanıyor.

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