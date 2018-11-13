Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Bursa Trabzon 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

Booking.com Türkiye'de çözüm arayışında

- Booking.com Başkanı ve Üst Yöneticisi Gillian Tans: - “Türkiye’deki hizmetlerimizde yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmeye yönelik Türk hükümetiyle temas halindeyiz. Umarım yakın gelecekte vergi konusunda çözüm buluruz” - "Türkiye Booking.com için önemli bir pazar ve çok önemli bir ülke" - "Türk işletmelerin işlerinin artması için çok yakın çalışıyoruz. Eğer Türk müşterilerin yeniden yurt içi seyahatlerine yardımcı olarak bu işletmelere daha fazla iş getirirsek bu harika olacak"

Booking.com Türkiye'de çözüm arayışında
banner17

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com’un Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gillian Tans, çok sayıda uluslararası turisti Türkiye’ye göndermeye devam ettiklerini belirterek, “Türkiye’deki hizmetlerimizde yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmeye yönelik Türk hükümetiyle temas halindeyiz. Umarım yakın gelecekte vergi konusunda bir çözüm buluruz” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Süddeutsche Zeitung 12. Ekonomi Zirvesi'ne katılan Booking.com'un Başkanı ve CEO'su Tans, AA muhabirine Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk hükümetinin Booking.com’un Türkiye’de vergi ödemesi konusunda talebi olduğunun hatırlatılması üzerine, Tans, “Booking.com Hollandalı bir şirkettir ve Türkiye dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yerel yasalara ve tüm ulusal ve uluslararası vergi yasalarına uymaktadır.” ifadesini kullandı.

Tans, "Türkiye’de Booking.com tarafından yerel verginin ödenmesi konusunda, şirketin üst yöneticisi olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Bu konuda konuşmak gerçekten zor. Booking.com Hollanda’da kurulduğu 1996’dan beri Avrupa'da geçerli tüm vergileri ödeyen bir Avrupa şirketidir. Kesinlikle amacımız, ürünümüzü Türk müşterilerine sunmak. Çok sayıda uluslararası turisti halen Türkiye’ye göndermeye devam ediyoruz. Türkiye’deki hizmetlerimizde yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmeye yönelik Türk hükümetiyle temas halindeyiz. Umarım yakın gelecekte vergi konusunda bir çözüm buluruz.”

- "Amacımız, ürünümüzü Türk müşterilerine sunmak"

Dünyada, çok sayıda insanın hareketli şehirleri ve muhteşem kumsalları olan, eşsiz yemek ve kültüre sahip Türkiye'ye seyahat etmek istediğine işaret eden Tans, “Türkiye Booking.com için önemli bir pazar ve çok önemli bir ülke. Aynı zamanda, booking.com olarak yurt dışındaki harika seyahat yerleriyle bağlantı kurarak, Türkiye'den müşteriler için de büyük hizmetler veriyoruz. Türkiye’de bizimle çalışan her türden seyahat hizmeti sağlayan Türk işletmeler var. Bunların işlerinin artması için çok yakın çalışıyoruz. Eğer Türk müşterilerin yeniden yurt içi seyahatlerine yardımcı olarak bu işletmelere daha fazla iş getirirsek bu harika olacak.” değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Booking.comCEOGillian TansTürkiyeVergi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1