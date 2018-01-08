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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 116.304,51 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 116.304,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 333,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,18 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,52 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile turizm oldu.

Haftaya pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artması ile 117.783,70 puana kadar yükselmesine karşın etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek 116.500 seviyesinin altına geriledi.

Analistler, yarın Avro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin işsizlik oranı ve ABD'de kasım ayı JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin önemli direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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BİST 100Borsa İstanbulEkonomi
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