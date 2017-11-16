"Borsa İstanbul ile TCMB yakın iş birliği içinde çalışıyor"

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Merkez Bankası Başkanı ile kavga etmiyoruz, çok yakın iş birliği içinde çalışıyoruz." dedi.

Karadağ, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortaklığında “İnsani Finans” temasıyla düzenlenen Küresel Katılım Finans Zirvesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Borsa İstanbul ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) kavga ediyormuş gibi yansıtan haberlere değinen Karadağ, "Şunu açıklıkla söyleyeyim; biz Merkez Bankası Başkanı ile kavga etmiyoruz, çok yakın iş birliği içinde çalışıyoruz." dedi.

TCMB ile farklı düşündükleri konular olabildiğini belirten Karadağ, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası Başkanımızın para politikası gibi çok meşakkatli bir derdi tasası varken, bir de bu taraftan bizim sıkıntı çıkarmamız yakışık almaz. Çünkü para politikası yanında borsanın 50-60 milyon liralık operasyonu çok küçük kalıyor. Merkez Bankası, günlük 100-150 milyar liralık operasyon yapıyor. Bizim söylediğimiz konu; zaten sonunda kendisiyle de hemfikir kaldık, para politikası işlemlerinde menkul kıymet kullanımı varsa tezgah üstü yerine borsa piyasaları kullanılsın. Hangi para politikasını uyguladığına biz karışmıyoruz. Ama APİ mi yapılıyor, haftalık mı, günlük mü veriliyor; ne yapılırsa yapılsın; menkul kıymet işlemi varsa borsa kullanılsın istiyoruz. Diyelim ki Geç Likidite Penceresi (GLP) yapılıyor, borsada BIST GLP pazarı açalım."

Karadağ, Borsa İstanbul’da altın ve kıymetli madenler piyasasında tüm operasyonu TCMB ile yürüttüklerine işaret ederek, “Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kapsamında altın gönderen bankaların saklamasını yapıyoruz. Yine diğer işlemlerde sürekli birlikteyiz. Zaten Merkez Bankası Başkanımız ile ocak ayından itibaren BIST piyasalarının kullanılmaya başlanılacağına dair hemfikir kaldık. Bu konuda bir ayrılığımız da yok.” ifadelerini kullandı.

- “ASELSAN’da VBTS sakinleşmeden sonra otomatik olarak kalkacak”

Himmet Karadağ, Borsa İstanbul’da işlem gören ASELSAN hisselerine yönelik Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi’nin (VBTS) devreye alınmasına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

“Önceden herhangi bir hissede fiyat hareketleri çok sert olduğunda, volatilite yüksek olduğunda devre kesici devreye giriyordu. Ondan sonra da borsa, Sermaye Piyasası Kurulu bunu inceliyordu. Hissedeki oynaklığa yönelik, kredili işlem açığa satış yasağı ya da brüt takas önlemleri alınıyordu. Karar gelene kadar işlem olup bitiyordu. Biz şimdi kurulun onayıyla şu sisteme geçtik; daha önce hangi konuda hangi önlemi alıyorsak, aynı parametreler otomatik olarak bizim ana bilgi işlem motoruna yerleştirildi. Artık o risk gerçekleştiğinde hemen kredili işlem açığa satış yasağını uyguluyoruz. Normalleşinceye kadar da devam ediyor. Onun detayları, usulleri bizim risk birimimiz tarafından belirleniyor. ASELSAN’da gerçekleşen işlem de bu. Pozitif yönde aşırı oynaklık oldu. Hemen kredili işlem açığa satış yasağı devreye girdi. Belli bir periyottan, sakinleşmeden sonra zaten otomatik olarak devreye giren işlem otomatik olarak kalkacak.”





- "Halkbank’ta kredili işlem açığa satış yasağı veya brüt takas devreye girmedi"





Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, bu adımın aslında devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Bir sıkıntı olduğunda... Mesela büyük şirketler dahil CEO’lar bana geliyordu, ‘Açığa satışla bizim hissemizde manipülasyon yapıyorlar’ diye çok şikayet alıyorduk. İşlem yasağı ile ilgili karar en erken bir haftada alınıyordu. Şu an otomatik devreye giriyor. Bu müthiş bir şey. Bundan piyasa da memnun.” ifadelerini kullandı.

Manipülasyon olmasın diye söz konusu kriterleri açıklamadıklarını belirten Karadağ, bu işlemin küçük yatırımcıyı korumak adına yapıldığını kaydetti.

Karadağ, ASELSAN’daki sürecin 30 Kasım’a kadar işletilmesinin öngörüldüğünü, piyasayı takip ederek gerek gördüklerinde söz konusu yasağın kaldırılabileceğini bildirdi.

Karadağ, Halkbank’ta ise kredili işlem açığa satış yasağı veya brüt takasın devreye girmediğini, sadece devre kesici adımının gerçekleştiğini aktardı.