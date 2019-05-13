Borsa İstanbul'da açılış gongu Lokman Hekim için çaldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’un açılış gongu Lokman Hekim Sağlık Grubu için çaldı.

Lokman Hekim Sağlık Grubunun yöneticileri, gong töreni öncesinde yatırımcı günü toplantısı kapsamında aracı kurumların araştırma departmanı yöneticileri ve analistlerle bir araya geldi.



Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve üst yönetim heyeti, şirketin 2018 yılı faaliyetlerini anlatırken 2019 hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Sarıoğlu, şirketin 2018 yılına ilişkin hedeflerinin gerçekleştiğini, bu yıl ise daha yüksek bir ivme beklediklerini ifade etti.

2019 yılı için konsolide 325-345 milyon lira hasılat ile 41-45 milyon lira FAVÖK öngördüklerini aktaran Sarıoğlu, 2019 yılı toplam hasta sayısında yüzde 5-6’lık bir artış öngörüsünde bulundu.





- Temettü ödemesi 26 Kasım'da





Sarıoğlu, en geç yıl sonuna kadar borçlanma oranını azaltacak formüller üzerinde çalıştıklarını anlatarak, borç azaltılması için herhangi bir sermaye artırımı düşünmediklerini söyledi.



2011 yılından bu yana halka açık olan Lokman Hekim Sağlık Grubunun Anadolu’da büyümeyi hedeflediğini dile getiren Sarıoğlu, birkaç ay içerisinde Ankara Teknokent bazlı bir sağlık e-ticaret şirketi kurmayı da öngördüklerini aktardı.



Sarıoğlu, Etlik Hastanesi yatırımının yüzde 80 tamamlandığını ve yıl sonunda bitirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Akay Hastanesi için de kapasite artırım projemiz devam ediyor." bilgisini verdi.



Edinilen bilgiye göre, Lokman Hekim Sağlık Grubu, 2019 yılında 1,2 milyon lira (hisse başına 0,05 TL) temettü ödemesi açıkladı. Geçen yıl 2,4 milyon lira temettü ödemesi yapan şirket, bu yıl 26 Kasım'da temettü dağıtacak.