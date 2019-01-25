Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul dünya mersin
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Çamaşır kurutmanın tasarruflu yolu
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart

Borsa İstanbul'dan şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek başladı

- Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi'nin şirketler için tasarladığı Kurumsal Dönüşüm Programı başladı

Borsa İstanbul'dan şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ ve Koç Üniversitesi tarafından geliştirilen "Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı"nın (BISTEP) ikincisi başladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen BISTEP'in ikincisi farklı şehirlerden gelen 13 şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile başladı.

BISTEP ile şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunulması ve bu vesile ile de şirketlerin ömürlerinin uzatılması amaçlanıyor. Kurumsallaşmasını tamamlamış güçlü şirketlerin ise orta vadede ülkemiz ekonomisinin belkemiğini oluşturması bekleniyor.

Diğer yandan, ülkede sermaye piyasalarından bir finansman kaynağı olarak yeteri kadar faydalanamıyor. BISTEP ile birlikte şirketler, sermaye piyasalarını Borsa İstanbul gibi doğrudan ilgili kurumlarından öğrenme fırsatı da bulacak.

Toplam 13 gün ve 108 saatlik seminerlerden oluşan BISTEP Programı tasarlanırken, üst düzey yönetici bakış açısından yaklaşılmış ve yöneticilerin insan kaynakları, finans, ekonomi, hukuk, strateji gibi temel alanlardaki yenilikleri öğrenmelerine imkân tanıyan ve aynı zamanda dijitalleşme, inovasyon, dönüşüm ve değişim liderliği gibi güncel konuları da bulabilecekleri bir içerik oluşturuldu.

Sermaye piyasaları modülü ise Borsa İstanbul’un yanı sıra aracı kurumlar, bağımsız denetim firmaları ve hukuk firmalarından oluşan program ortakları tarafından anlatılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1