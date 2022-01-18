Borsa meydanı gıda sektörüne ses olacak

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) gıda sektörü için yapılacak en kapsamlı kamuoyu bilgilendirme toplantılarını başlatıyor. İlk toplantının 20 Ocak tarihinde yapılacağını duyuran İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ‘Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor’ projesi ile iş dünyasının beklenti ve önerilerini yetkililer ve kamuoyu ile buluşturulacağını vurguladı.

Gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen proje ile ulusal bilgi paylaşımına hazırlandıklarını bildiren Ali Kopuz “Bu toplantılar sektörlerin sesi olacak” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin önemli gıda markalarının İSTİB bünyesinde olduğunu söyleyen Kopuz, etkinlikte alt sektörlerin güncel durumları, tedarik zinciri, üretim, doğru bilinen yanlışlar, sektör beklentileri, e-ihracat, markalaşma gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacağını belirterek, “Hedefimiz, sorunlarımızı tespit ederek ortak akılla oluşturacağımız çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmak” dedi.

‘Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor’ etkinliği İSTİB Akademi ile Güvenilir Ürün Platformunun işbirliği ile yapılacak. Pandemi ile birlikte daha güvenilir bir yaşam için ilk olarak İSTİB Akademi ile çalışma başlatan Güvenilir Ürün Platformu konuyla ilgili 15 bin kişiye ulaşma başarısı göstermişti.

Aylık yapılması planlanan toplantıların ilki 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz’un açılışını yapacağı etkinliğin moderasyonunu ise Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yapacak. Hububat ve bakliyat sektörünün masaya yatırılacağı ilk toplantının konuşmacıları ise şu isimler olacak:

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Reis Bakliyat Yönetimi Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, HUBUDER Başkanı Gülfem Eren, İSTİB 1. Hububat Ticareti Komite Başkan Yardımcısı Hüseyin Bekçi, İSTİB 2. Hububat Mamulleri ve Yem Ticareti Komitesi Meclis Üyesi Şemsettin Memiş ve İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 3. Bakliyat Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Hakkı İsmet Aral.

İlgi duyan herkesin katılarak sorularını ve fikirlerini paylaşabileceği 20 Ocak Perşembe günü saat 14:00’de yapılacak ilk toplantı için detaylı bilgiye www.istib.org.tr adresinden ulaşabilir ya da https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ABOlyGbZSs-pMdMzPN4reQ linki üzerinden direkt giriş yapılabilir.