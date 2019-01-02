Borsada hisse senetlerinin işleme başlamasının 33. yılı

İSTANBUL (AA) - Eski adıyla "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)", yenilenen ismiyle "Borsa İstanbul", 3 Ocak 1986'da 19 hisse senedi ile işleme başlamasının üzerinden geçen 33 yılda 541 hisse senedinin yanı sıra vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantların işlem gördüğü dev bir finansal süpermarkete dönüştü.

İMKB olarak işleme başlayan borsa, 2013 yılında değişen Sermaye Piyasası Kanunu ile çok farklı ve modern bir yapıya büründü.



Resmi olarak Aralık 1985'te açılan İMKB, 3 Ocak 1986'da 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'ndaki binasında işleme başladı. Böylece tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılımının sağlanması amaçlandı.

Borsada işlemler, ilk başlarda "tek fiyat" ve "çift fiyat" denilen yöntemle gerçekleştirildi. Borsada tüm hareketler, yatırımcılara açık işlem salonlarında izlenebiliyordu. Üyeler, her gün emirlerini yazılı olarak bir kutuya atıyordu. Atılan emirler, borsa tarafından belli kurallara göre değerlendirilerek açılış fiyatı oluşturuluyordu. Ancak sakıncalarından dolayı kısa sürede bu sistemden vazgeçildi.





- İMKB'den Borsa İstanbul'a geçiş süreci





1987'de yenilenen sistemde görevliler tarafından hisse senetlerinin değişen değerleri sürekli kendilerine ayrılan bölümlere yazılıyordu. Seans salonuna alınan yatırımcılar, emirlerini doğrudan görevlilere bildiriyor ve işlemlerin gerçekleşmesini bekliyordu. Bu dönem işlem hacmi; hisse senetlerinde 11 kat, tahvil ve diğer borçlanma senetlerinde ise 2 kat arttı.

1992 yılında İMKB açısından olumlu gelişmeler yaşandı. İMKB, Uluslararası Borsalar Federasyonu'na üye oldu. İMKB, geçirdiği bir yıllık hazırlık döneminin ardından 1993 yılının sonlarında da ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Federasyonu tarafından "kabul görmüş menkul kıymetler borsası" olarak tanımlandı. Bu unvanı alan gelişmekte olan borsalar arasında İMKB, üçüncü oldu.

İMKB, 1995 yılında İstinye'ye, şu an faaliyet gösterdiği binaya taşındı. Aynı yıl İMKB Takas ve Saklama AŞ, müşteri bazında saklama hizmeti vermeye başladı. İMKB 100 Endeksi, 1997 yılının ocak ayında 5 yıl süren yükseliş trendinin sonunda 174.800 puana kadar yükselince endeksten iki sıfır atılmasına karar verildi.

İMKB, 2000 yılında, Kırgız Borsası'nın sermayesine yüzde 27,4 iştirak oranı ile, Bakü Borsası'na da yüzde 5,26 iştirak oranı ile ortak oldu. Üye merkez ofislerine yerleştirilen uzaktan erişim terminalleri vasıtasıyla üyelerin merkez ofislerinden İMKB Hisse senedi alım-satım sistemine emir iletimi yine 2000 yılında başladı. 2003 yılında ise Hisse Senetleri Piyasası'nda tüm seanslar boyunca ve tüm hisse senetlerinde emir girişlerinde hesap numarası giriş zorunluluğu getirildi.





- 2013'te Borsa İstanbul oldu





İMKB, 5 Nisan 2013'te ise artık özel hukuk hükümlerine göre çalışan bir işletme olan Borsa İstanbul AŞ'ye dönüştü.

30 Kasım 2015'te Borsa İstanbul ile Nasdaq arasındaki ortaklık kapsamında geliştirilen BISTECH'in ilk fazı devreye alındı. BISTECH olarak adlandırılan iki aşamadan oluşan Teknoloji ile Dönüşüm Programı'nın ilk aşamasında Borsa İstanbul, 22 yıldır uyguladığı iki seans uygulamasından tek seans uygulamasına geçti.

Borsa İstanbul, 33 yıl sonra bugün 541 hisse senedinin yanı sıra vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantların işlem gördüğü dev bir finansal süpermarket oldu.



