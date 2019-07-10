Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nda 3 üst düzey atama

Profesyonel yönetici ve girişimci olarak 20 yılı aşkın profesyonel tecrübeye sahip Melih Cihantepe, finansal konuların koordinasyonunu yönetmek amacıyla Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CFO’su olarak atanırken; Birol Yusuf Altıparmak Türkiye Satış ve Ürün Geliştirme Direktörü, Alp Türkay da Borled Aydınlatma Grubu Direktörü olarak atanan isimler oldu.



Grubun güçlü büyümesini, artan bir ivme ile sürdürdüğünü ifade eden Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet Arbek Akay, “Yönetim ve operasyon kadrolarında güçlü bir profesyonel birikimi bir araya getiren insan kaynağımız, sürdürülebilir büyümemizin en önemli itici gücüdür. Yönetim ekibimize yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın, bu gücü daha da ileri bir seviyeye taşıyacaklarına, Borsan’a çok değerli katkılar yapacaklarına yürekten inanıyor; kendilerine Borsan Ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.



Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CFO’su olarak, tüm mali konuların koordinasyonu ve yönetimi alanında sorumluluk alacak olan Melih Cihantepe, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından, Avustralya – Brisbane’de yer alan Queensland Teknoloji Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans eğitimi aldı. Melih Cihantepe, profesyonel hayata 1999 yılında adım attı. Farklı uluslararası şirketlerde yönetici sorumlulukları üstlenen; ArcelorMittal Rozak ve Kibar Holding bünyesindeki Assan Panel gibi kuruluşların CFO’su olarak görev yapan Melih Cihantepe uluslararası kuruluş Iron Mountain’daki Genel Müdürlük görevinin ardından, kendi girişimi Galata Kumaş Ticaret A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer aldı.



Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu bünyesinde, Türkiye Satış ve Ürün Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan Birol Yusuf Altıparmak, 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu ve profesyonel kariyerine başladı. 26 yıllık HES Kablo kariyeri boyunca bakım, kalite, üretim, Ar-Ge sorumlulukları alan Birol Yusuf Altıparmak HES Kablo’da son 10 yılında Yurtiçi Satış Müdürü görevi yaptı. Sonrasında 1 yıl boyunca Ulusoy Elektrik’de Satış Müdürlüğü yapan Altıparmak, tekrar kablo sektörüne dönmenin mutluluğu ile Borsan’da yurtiçi satış ve ürün dağıtım vizyonunun güçlendirilmesi, ürün yelpazesinin genişletilmesi, pazar payının büyütülmesi gibi konulara odaklanacak.



Borled Aydınlatma Grubu Direktörü Alp Türkay ise, tecrübesi ile ön plana çıkan bir isim. Kendisini ‘alaylı’ olarak tanımlayan Alp Türkay, 1976 yılından bu yana profesyonel hayat içerisinde yer alıyor. Sektörde yaptığı işteki uzmanlığı ve pozitif iletişimi ile tanınan Alp Türkay, Borled bünyesine katılmadan önce, en son olarak Işıldar Plastik ve Aydınlatma Satış Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Alp Türkay, Borled markasının bilinirliğini artırmanın yanı sıra, pazara yayılım ve yeni bayilikler gibi konulara, üretim randımanını en iyi seviyelere getirmeye, ürün gamını genişleterek pazar hakimiyetine odaklanacak.