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Boş zannettiği av tüfeğiyle arkadaşını öldürdüğü iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, boş zannettiği tüfekle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İ.G, Kurtuluş Mahallesi'nde otomobil bakım servisinde birlikte oturduğu arkadaşları S.T. ve...

Boş zannettiği av tüfeğiyle arkadaşını öldürdüğü iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, boş zannettiği tüfekle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İ.G, Kurtuluş Mahallesi'nde otomobil bakım servisinde birlikte oturduğu arkadaşları S.T. ve E.A'dan araç içerisinde bulunan tüfeği getirmesini istedi.

Tüfeği araçtan alarak dükkana getiren E.A, fişek haznesinin boş olduğunu düşünerek tetiğine bastığı tüfeğin ateş alması sonucu yanlışlıkla arkadaşı İ.G'yi vurdu.

Ağır yaralanan İ.G, kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, zanlılar E.A. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Erzurum Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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CinayetErzurumTutuklama
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