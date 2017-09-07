Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da boşandığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı.
H.İ, 4 yıl önce boşandığı B.A'nın yaşadığı merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Caddesi'ndeki evine gitti.
Burada H.İ. ile eski eşi ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.İ, yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başladı.
Bacağından yaralanan B.A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
B.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olay yerinden otomobille kaçan H.İ'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.