Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın yaralandı KONYA (AA) - Konya'da boşandığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı. H.İ, 4 yıl önce boşandığı B.A'nın yaşadığı merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Caddesi'ndeki evine gitti. Burada H.İ. ile eski eşi ve yakınları...

07 Eylül 2017 Perşembe 10:19