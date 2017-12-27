Boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, boşandığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandığı yakınının evinde yakalanan Oktay K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oktay K, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda 24 Aralık'ta bir kafede arkadaşlarıyla otururken gördüğü ve konuşmak için dışarı çağırdığı boşandığı eşi Hanife E'yi (27) bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan Hanife E, hastanede tedavi altına alınmıştı. Zanlı, saklandığı bir yakının evinde gözaltına alınmıştı.

Hanife E. ile Oktay K'nin 8 yıllık evliliklerinden 2 çocuklarının olduğu ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 ay önce boşandıkları öğrenilmişti.



