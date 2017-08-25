Boşandığı eşinin evindeki 2 kişiyi öldüren sanığa 50 yıl hapis

EDİRNE (AA) - Edirne'de, boşandığı eşinin evindeki 2 kişiyi öldüren Erkan Sağlam'a 50 yıl hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Sağlam ve Mustafa Kara ile avukatları katıldı.

Sağlam, Edirne'ye geldiğinde eski eşinin oturduğu eve uğradığını söyledi. Eski eşinin evinde misafirlerin kendisine saldırdığını iddia eden Sağlam, "Ben de eve girdiğimde kendilerini daha önce belirttiğim gibi uygunsuz bir şekilde gördüm. Daha sonra anlattığım şekilde olay gerçekleşti. Ben hiçbir şekilde plan yapmadım. Karşı tarafın bana saldırması neticesi bu olaylar meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da Sağlam'ın cinayetleri kasıtla işlemediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, Sağlam'ı Erkan Başyurt ve Serkan Elmalı'yı öldürdüğü gerekçesiyle 25'er yıl hapis cezası, sanığın saklandığı bağ evinin sahibi Mustafa Kara'nın da beraatine karar verdi.

Edirne'de, 18 Ağustos 2015'te, 9 yıl önce boşandığı eşi Hanife Özçelik'in evine giden Sağlam, evde misafir olarak bulunan 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürmüştü.