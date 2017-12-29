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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da tartıştığı eşini sokakta öldüren kişi, intihar etti.İddiaya göre, Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin arkasındaki sokakta ayrı yaşadığı eşi Hatice Yılmaz (48) ile karşılaşan...

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da tartıştığı eşini sokakta öldüren kişi, intihar etti.

İddiaya göre, Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin arkasındaki sokakta ayrı yaşadığı eşi Hatice Yılmaz (48) ile karşılaşan Celal Yılmaz (55) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla eşinin başına birkaç el ateş eden Yılmaz, daha sonra aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.

Ambulanslarla Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz çifti, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz çiftinin uzun süredir ayrı yaşadığı, boşanma davalarının devam ettiği öğrenildi.

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Boşanma DavasıCinayetÇorumIntihar
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