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Boşanma davası öncesi eşi ve yakınlarına kurşun yağdırdı

- Kilis'te bir polis memuru, adliyedeki boşanma davası öncesi eşinin ailesine beylik tabancasıyla ateş açtı - Kayınbiraderini öldüren, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile 2 kişiyi yaralayan polis memuru, aynı silahla intihar girişiminde bulundu

Boşanma davası öncesi eşi ve yakınlarına kurşun yağdırdı

KİLİS (AA) - Kilis Adliyesinde, boşanma davası öncesi eşi ve ailesine beylik tabancasıyla ateş açarak kayınbiraderini öldüren, 5 kişiyi yaralayan polis memuru, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Eşinin açtığı boşanma davası için Kilis Adliyesine gelen polis memuru Hakan K, aile mahkemesinin önünde duruşmayı bekledikleri sırada karısı ve ailesiyle tartışmaya başladı.

Hakan K'nin beylik tabancasıyla üzerlerine açtığı ateş sonucu kayınbiraderi Ömer Z. (20) olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Özay K, kayınvalidesi Emine Z, kayınpederi Rıza Z. ile olayla ilgisi bulunmayan Emine K. ve Mehmet K. yaralandı.

Hakan K, daha sonra başına ateş açarak intihar etmek istedi.

Polis memuru ile diğer yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakan K. ile eşi Özay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Boşanma DavasıKilisKilis Adliyesi
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