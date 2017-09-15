Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Boşanmak isteyen eşe silahlı saldırı

- Bolu'da bir kişinin, boşanmak istediği ileri sürülen eşine tabanca ile 3 el ateş etmesi sonucu yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı - Saldırganı Valilik'te görev yapan polisler gözaltına aldı

Boşanmak isteyen eşe silahlı saldırı

BOLU (AA) - Bolu'da, boşanmak istediği iddia edilen eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç, kendisinden boşanmak isteyen eşi S.Ç'yi Kent Meydanı'nda takip etmeye başladı. Eşine yaklaşan A.Ç, yanında bulunan tabanca ile 3 el ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerinden yardım istedi. Bolu Valiliğinde görev yapan polis ekipleri eşine ateş eden saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kadın, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine daha sonra da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaydan sonra Bolu Valilik binasına alınan A.Ç, güvenlik önlemleri altında buradan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÇevikBoluBolu İzzet Baysal Devlet HastanesiBolu ValilikKent MeydanıKöroğlu Ünitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5