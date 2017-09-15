Boşanmak isteyen eşe silahlı saldırı

BOLU (AA) - Bolu'da, boşanmak istediği iddia edilen eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç, kendisinden boşanmak isteyen eşi S.Ç'yi Kent Meydanı'nda takip etmeye başladı. Eşine yaklaşan A.Ç, yanında bulunan tabanca ile 3 el ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerinden yardım istedi. Bolu Valiliğinde görev yapan polis ekipleri eşine ateş eden saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kadın, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine daha sonra da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaydan sonra Bolu Valilik binasına alınan A.Ç, güvenlik önlemleri altında buradan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.