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Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında vurdu

- Ankara'da 8 ay önce kaçarak evlenen ve bir süre önce eşine boşanma davası açan kadın, konuşmak için çağıran kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı - Kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında vurdu

ANKARA (AA) - Başkentte, bir kadın, boşanma davası açtığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

İddiaya göre, Nizamettin K. (22), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Fazilet K'yi (26) konuşmak üzere Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki Dışkapı Köprüsü'nün altına çağırdı.

Yaklaşık 8 ay önce kaçarak evlenen çift, buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. Tehdit edilmesi üzerine bölgeden uzaklaşmaya çalışan Fazilet K'ye, Nizamettin K. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden kadın ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fazilet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobiliyle kaçan zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Nizamettin K'nin aracını, olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte Keçiören ilçesinde terk edilmiş buldu. Ekipler, bir süre sonra saklandığı yeri tespit ettikleri Nizamettin K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlının, emniyette verdiği ifadesinde, 8 ay önce Adana'dan kaçırarak evlendiği Fazilet K. ile aralarında geçimsizlik olduğunu ve eğlence mekanlarında çalışmasını istemediği için eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ALTINDAGAnafartalarPompalı Tüfek
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