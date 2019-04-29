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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Bartın'da çocuklarla buluştu

- Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 27-28 Nisan'da Bartın'da ücretsiz sahnelendi

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Bartın'da çocuklarla buluştu
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İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 27-28 Nisan'da "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Bartınlı çocuklarla buluştu.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, tüm Bartın halkının davetli olduğu oyun, 27-28 Nisan'da Bartın Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

Bartınlı çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrendi.

2 ayrı günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008'de başlayan ve bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

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