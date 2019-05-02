Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Karabüklü çocuklarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Karabüklü çocuklarla buluşacak.



Şirket açıklamasına göre, tüm Karabük halkının davetli olduğu oyun, 4-5 Mayıs’ta saat 12.00 ve 14.00’te Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu’nda ücretsiz sahnelenecek.

Karabüklü çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahneleyeceği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.



Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine giderek çocuklarla buluşmayı hedefliyor.



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı oyun, yeni sezonda da on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.





- Hayvanlar, La Fonten’i yardıma çağırıyor





Açıklamaya göre, La Fonten Orman Mahkemesi’nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten’den yardım istiyor.

Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyanın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.