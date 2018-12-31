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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Rizeli çocuklarla buluşacak

- Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 5-6 Ocak'ta Rize'de ücretsiz sahnelenecek

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Rizeli çocuklarla buluşacak
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İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 5-6 Ocak'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Rizeli çocuklarla buluşacak.

Şirketin açıklamasına göre, tüm Rize halkının davetli olduğu oyun, saat 12.00 ve 14.00’te İsmail Kahraman Kültür Merkezi Küçük Salon’da ücretsiz sahnelenecek.

Rizeli çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch ÇevreÇocuk Tiyatrosu, bu kez Rizeli çocuklarla buluşacak.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, önümüzdeki dönemde de on binlerce çocuk ve ailelerine gösterilecek.

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BoschBosch Çevre Çocuk Tiyatrosu
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