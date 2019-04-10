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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Sinoplu çocuklarla buluşacak

- Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 13-14 Nisan'da Sinop'ta ücretsiz sahnelenecek

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Sinoplu çocuklarla buluşacak
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İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 13-14 Nisan'da "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Sinoplu çocuklarla buluşacak.

Şirketin açıklamasına göre, tüm Sinop halkının davetli olduğu oyun, saat 12.00 ve 14.00’te Sinop Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek.

Sinoplu çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine giderek çocuklarla buluşmayı hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, yeni sezonda da on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

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