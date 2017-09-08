Bosna Glamoç Kültür ve Eğitim Merkezi'nin inşaatı başladı

İSTANBUL (AA) - Bosna-Hersek'in batısında yer alan Glamoç şehrinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve üye belediyelerin desteğiyle Kültür ve Eğitim Merkezi'nin inşaatı başladı.

TDBB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin temmuz ayı yönetim kurulu toplantısında, Glamoç İslam Birliği ve TDBB arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından gerekli işlemler hızla tamamlanarak, 26 Ağustos 2017’de inşaat çalışmaları başlatıldı.

Glamoç İslam Birliği Başkanı Arif Kovaçeviç, merkezin, Glamoç şehrinde son 20 yıl içinde yapılan en büyük projelerden biri olduğunu ve özellikle gençlere yönelik çalışmalar için önem taşıdığını ifade ederek, 2018 yılı ilkbaharında hizmete sunulacağını belirtti.

Şehrin merkezinde bulunan yapı, bin 100 metrekarelik alanda 5 kat olarak inşa edilecek. Kültür ve Eğitim Merkezi'nde çok amaçlı salon, toplantı salonları, kütüphane, spor salonu, idari ofisler, misafirhane ve helal restoran yer alacak. Proje, TDBB, Kocaeli Büyükşehir, Bağcılar, Beykoz, Gebze, Sancaktepe, Ümraniye ve Zeytinburnu belediyelerinin mali destekleriyle yapılıyor.



