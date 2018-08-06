Bosna Hersek, AB'ye süt ve süt ürünleri ihraç edecek

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, her kategoride süt ve süt ürününün Bosna Hersek'ten AB'ye ihraç edilmesi kararı aldı.

AB Komisyonu tarafından bugün açıklanan kararın, AB'de aday statüsü bekleyen Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in ekonomisi için son derece önemli olduğu ifade edildi.

Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Mirko Sarovic, yaptığı yazılı açıklamada, AB Komisyonu tarafından süt ve süt ürünlerinin AB'ye ihraç edilmesi kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Ülkemiz bugüne kadar sadece işlenmiş süt ihraç edebiliyordu. Bugünden itibaren süt üreticilerimiz daha az pastörize edilmiş ve çiğ süt ihraç edebilecek." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in tarım ve ekonomisinin gelişmesi adına bugün alınan kararın son derece olumlu etkiler oluşturacağını belirten Sarovic, "AB'ye süt ve süt ürünü ihraç eden ender ülkelerden biriyiz. Bugün alınan kararla süt endüstrimizde yeni kapılar açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarovic, Bileca şehrinde bulunan süt üretim tesislerini ziyaret ettiğine işaret ederek, AB Komisyonu'nun yeni kararıyla süt üreticilerinin işlerine "dört elle" sarıldığını kaydetti.