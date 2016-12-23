Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Bosna Hersek camilerinde Suriye'ye yardım toplandı

- Bosna Hersek İslam Birliğinin kararıyla cuma namazının ardından Suriyeliler için yardım toplandı

Bosna Hersek camilerinde Suriye'ye yardım toplandı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliğinin kararıyla bugün Cuma namazının ardından ülke genelinde ve Boşnak diasporasındaki tüm camilerde, Suriye halkı için yardım toplandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin başimamı Mensur Malkic, Cuma hutbesinde Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, İslam alemi ve uluslararası kamuoyunun yaşananlara tepkisiz kalmasını kınadı.

Malkic, Suriye'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyanın ayıbı olduğunu vurgulayarak "Bu yaşananlar, masum sivillerin, yaşlıların, kadınların, çocukların katledilmesine ve işkenceye maruz bırakılmasına göz yuman dünyanın ayıbıdır." dedi.

İslam aleminin sessizliğini de eleştiren Malkic, "Bu durum, yıllarca Suriye sorununa bir çözüm üretemeyen İslam aleminin de ayıbıdır. İslam alemi ve uluslararası kamuoyu Suriye halkının yaşadığı felaketi durduracak, bu suçlara teşvik edenlerin ve faillerin cezalandırılmasını sağlayacak bir tepki göstermemiştir." ifadesini kullandı.

Malkic, bu sessizliğe Bosna Hersek'teki savaş sırasında yaşanan olaylardan aşina olduklarını söyleyerek, "Onlar tıpkı Bosna Hersek'teki saldırılara, soykırıma ve çeşitli suçlara uzun bir süre göz yumdukları gibi Suriye'de yaşanan savaş ve kıyımı da sessizce izlemekle yetiniyorlar." diye konuştu.

Bu arada, Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da tüm Bosna Hersek halkına dayanışma bilinciyle hareket etme ve Suriye'de tüm hakları elinden alınmış çaresiz insanlara imkanları dahilinde yardım etme çağrısında bulunuldu.

Son iki yıl içerisinde İslam Birliği aracılığıyla yaklaşık 250 bin avro yardım toplandığı ve bu miktarı Suriyeli sığınmacıların kaldığı kamplara aktarıldığı belirtilirken, bunun yanı sıra Türkiye'nin güneyindeki sığınmacılara da yaklaşık 90 bin avro değerinde tıbbi yardım gönderildiği anımsatıldı.

- Tuzla'da Suriye halkına destek mitingi

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Tuzla şehrinde, Suriye ve Halep halkına destek mitingi düzenlendi.

Cuma namazının ardından düzenlenen destek mitinginin organizatörlerinden İmran Cokic, Suriye ve Halep'teki sivillerin yalnız olmadığını göstermek istediklerini belirterek, sivillere yönelik katliamlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Bosna-Suriye Dayanışma Derneği temsilcilerinden Mustafa Bakou ise Bosna Hersek halkının Suriye'de yapılan savaşa "hayır" diyen ilk halklardan olduğunu anımsatarak, "Suriye'deki insanlar herkesin onları unuttuğunu söylüyor. Düzenlenen bu mitingler onlar için büyük anlam ifade ediyor." dedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek İslam BirliğiSuriyeYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.