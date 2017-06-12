Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İvaniç Bulgaristan'da

SOFYA (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) net üyelik perspektifi bölgenin barış ve istikrarına önemli faktör olur." dedi.

Resmi bir ziyaret için Bulgaristan'a gelen Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Mladen İvaniç, Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Boyko Borisov ile görüştü.

Radev, İvaniç ile görüşmesinin ardından basına Bulgaristan'ın, Bosna Hersek dahil Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB ve NATO yolundaki ilerlemesine kararlı destek verdiklerini söyledi.

Balkanlar'ın Avrupa entegrasyonunun tüm bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Mladen İvaniç ile bölge ülkelerin arasındaki ulaşım iletişimleri ve ortak altyapı projeleri ele aldıklarını açıkladı.

Radev, Bulgaristan'ın 2018 yılında yapacağı AB’nin dönem başkanlığı sırasında Saraybosna'nın AB'ye aday ülke olma statüsüne destek vermeye hazır olduğunu ifade ederek, "Dönem başkanlığımız sırasında AB'nin Batı Balkanlar'a doğru genişleme süreci öncelik sahibi olacak. Ortak tehditlerin karşısındaki en güçlü yaklaşımımız global, bölgesel ve ikili düzeydeki entegrasyonu artırmak yönünde olacak." diye konuştu.

Mladen İvaniç, Bosna Hersek'in Bulgaristan ile yaptığı iş birliğini Balkanlar'da yapıcı diyalog ve dostluk örneği teşkil ettiğini, yakın olup Bosna Hersek'in mantalitesinden anlayan Bulgaristan'ın ülkesini istikrarına katkı sağladığına kaydetti. İvaniç, "AB entegrasyonumuzun alternatifi yok, gelecekteki AB üyeliğimiz halkımızın en önemli birleştirici unsurlarından biridir." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da İvaniç ile görüşmesinin ardından ülkenin Batı Balkanlar'ın Avrupalı geleceğinin garantörlüğünü üsteleneceğini belirterek, "Bosna Hersek'in, bölgemizdeki güvenliğinin esas faktörü olan Avrupa Atlantik entegrasyonundan vazgeçmeyeceğine inanıyorum." dedi.

Toplantıda ayrıca etnik gerginlik ve radikalleşme sorunları, siyasi istikrasızlıkların önlenmesi, güvenlik alanındaki iş birliğini artıracak çok yönlü diyalogun yoğunlaştırılmasının da görüşüldüğü belirtildi.