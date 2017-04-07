"Bosna Hersek İslam Birliği Avrupa için en iyi örnek"

SARAYBOSNA (AA) - Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, radikalizme sırt çeviren Bosna Hersek İslam Birliğinin, bu tavrıyla Avrupa için en iyi örnek olduğunu söyledi.

Sobotka, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Ortak geleceğimizi şekillendirmek" konulu uluslararası konferansta konuştu.

Avrupalı İslam anlayışının, İslam topluluklarınca doğru bir şekilde tanıtılması ve bu toplulukların radikalizmden uzak durması gerektiğini dile getiren Sobotka, "Bosna Hersek asırlardır yaşattığı Avrupalı İslam anlayışı ile bunun en güzel örneklerinden biri. Bu sabah mevkidaşımdan da Bosna Hersek İslam Birliğinin radikalizme nasıl sırt çevirdiğini duydum. Bu, Avrupa için en iyi örnek." diye konuştu.

Bosna Hersek İslam Birliğinin, dinin terör ve savaş için bir araç olmadığını gösterdiğini ifade eden Sobotka, "2018 yılında AB dönem başkanlığımızda da buradaki mevcut hoşgörüyü göstermek için çabalayacağız. Terörizm ve diğer tehlikelere karşı çıkabilecek bir model tasarlamamız gerekli." dedi.

Bugünkü konferansın, 2015 yılında Viyana'da düzenlenen Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı'nın devamı olduğunu belirten Sobotka, "Bu konferansın düzenlenmesi için Saraybosna'dan daha uygun bir yer bulunamazdı. AB ve özellikle Avusturya açısından, Bosna Hersek ve diğer bölge ülkelerinin, teröre karşı mücadelede rol almasının önemli olduğu görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

- "Hepimiz terör tehdidi altındayız"

Konferansa katılan Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de terör ve radikalizmle mücadelenin küresel olduğuna işaret ederek, "Yalnızca bir ülke değil, hepimiz terör tehdidi altındayız. Bu küresel tehdide cevap vermenin tek yolu da ortak hareket etmektir." dedi.

Hükümet olarak Bosna Hersek'i AB ile NATO'ya yaklaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Zvizdic, "Üzerinde durduğumuz konular AB ve NATO üyeliğinin yanı sıra hukukun üstünlüğü, terör, radikalizm ve aşırıcılıkla mücadele. Bunlar bizim belirlediğimiz hedeflerdir. Bunları gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

AB üyeliğinin Bosna Hersek için siyasi, ekonomik ve toplumsal anlamda büyük önem arz ettiğini dile getiren Zvizdic, Bosna Hersek için AB üyeliği dışında bir alternatifin olmadığını sözlerine ekledi.

Bosna Hersek ile Avusturya'nın ortaklaşa düzenlediği konferansa AB, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) temsilcileri de katıldı.