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Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu

- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Bosna Hersek Dostları Vakfı iş birliğinde düzenlenen sempozyum, 10-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu

İSTANBUL (AA) - "Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu", 10-11 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite ile Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Bosna Hersek Dostları Vakfı iş birliğinde, "Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek.

Sempozyumda, bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç’in ülkesi için verdiği mücadele ve İslam düşünce tarihine geçen fikirlerinin yanı sıra Bosna Hersek’in tarihteki yeri, farklı disiplinlerden konuşmacılar tarafından ele alınacak.

Türkiye ve Bosna Hersek halkının yüzyıllardır süren kardeşliğinin atmosferinde gerçekleşecek sempozyumda, her iki ülkeden Aliya İzzetbegoviç'in düşünce dünyasına dair çalışmalar yapan akademisyenler, politikacılar ve yazarlar ile Bosna Hersek tarihi hakkında kaynak metinler üreten tarihçiler yer alacak.

Sempozyum kapsamındaki panelde ise Aliya’nın birlikte mücadele ettiği Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif gibi isimler, Aliya İzzetbegoviç ile anılarını anlatıyor.

İki gün boyunca altı oturum halinde düzenlenmesi planlanan sempozyumda, "Aliya İzzetbegoviç ve Mücadelesi", "Bosna Hersek’in Yakın Tarihi", "Uluslararası Hukuk Bağlamında Bosna Hersek", "Aliya’nın Şahsiyeti, Eserleri ve Fikirleri" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

"Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu" 10-11 Mayıs'ta 10.00-17.00 saatlerinde Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aliya İzzetbegoviçBosna Hersek
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