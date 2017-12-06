"Bosna Hersek'in Kosova tutumu Sırbistan ile aynı"

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek'in Kosova konusunda ülkesiye aynı tutumu benimsediğini iddia ederek, "Sırbistan, bu konuda farklı bir görüş sergilemediği sürece Bosna Hersek de bizimle aynı fikirdedir." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dragan Covic ile konseyin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ve Sırp üyesi Mladen İvanic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü.

Vucic, Sırbistan Sarayı’ndaki görüşme öncesinde Bosnalı liderleri askeri törenle karşıladı.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin "çok da kötü" olmayan siyasi ilişkilere kıyasla beklentilerin ötesinde olduğunu belirten Vucic, "İlk on aydaki ticaret hacmimiz bir milyar 424 milyon avro oldu. Bu rakam her yıl 200 milyon avroluk büyüme gösteriyor. Bu da Bosna Hersek'i, Sırbistan'ın en önemli dış ticaret ortağı haline getiriyor." diye konuştu.

Vucic, görüşmede ekonomik ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinin de ele alındığını ifade ederek konsey üyeleriyle görüşmesinde üç önemli konunun konuşulduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

"Ele aldığımız birinci konu iki başkenti birbirine bağlayacak Belgrad-Saraybosna otoyolu. Sırbistan'ın, Bosna Hersek sınırına kadar 60 kilometrelik bir yol yapımı kaldı. Geriye kalan 106 kilometrelik kısım ise Bosna Hersek'in elinde. Konsey üyelerinin yolun nereden geçeceği konusunda en kısa zamanda karara varacaklarını umut ediyorum."

Vucic, ikinci konu başlığının iki ülke arasındaki sınır sorunu olduğunu ifade ederek Sırbistan'ın Bosna Hersek'ten talep ettiği topraklara karşılık aynı metrekarede toprak vereceğini ancak kesin bir karara varmadıklarını söyledi.

Üçüncü ve son konu olarak Kosova konusunu konuştuklarının altını çizen Vucic, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Kosova konusundaki tavrı Sırbistan ile aynı. Sırbistan, bu konuda farklı bir görüş sergilemediği sürece Bosna Hersek de bizimle aynı fikirdedir. Bu, konseyin Sırp üyesinin değil, konseyin tutumudur." dedi.

- "Bosna Hersek'in kararları Saraybosna’da alınmalı"

Covic de görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri zora sokan sorunları çözmeye çalıştıklarını vurguladı.



Vucic'in yaklaşık 3 ay önce Saraybosna'yı ziyaret ettiğini anımsatan Covic, "Vucic'in ziyaretinin üzerinden geçen zamanı, altyapı ve sınır sorunumuzu çözmek için değerlendiremediğimiz için üzgünüm." ifadelerini kullandı.



Covic, Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki sınır sorununun yakın zamanda çözülmemesi durumunda, sorunun her iki ülkenin de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine engel olabileceğinin altını çizdi.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine açıklama yapan konseyin Boşnak üyesi İzetbegovic görüşme hakkında "Onların görüşlerini de dikkate alacağız, bilhassa AB'nin görüşleri önemli. Ancak Bosna Hersek'in dış politikasıyla ilgili kararlar Sırbistan ya da Hırvatistan'da değil, Saraybosna'da alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Belgrad'daki temasları kapsamında ayrıca, Meclis Başkanı Maja Gojkovic ve Başbakan Ana Brnabic ile görüşecek.