Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Bosna Hersek'te açık ortaokul ve lise fırsatı

- "Sınır Tanımayan Eğitim Hizmeti Projesi" kapsamında, açık ortaokul ve lise okumak isteyenler, 17 Eylül Pazar gününe kadar kayıt yaptırabilecek

Bosna Hersek'te açık ortaokul ve lise fırsatı

SARAYBOSNA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde uygulanan "Sınır Tanımayan Eğitim Hizmeti Projesi" kapsamında, Bosna Hersek vatandaşları ile bu ülkede yaşayan Türklere, Türkiye'de denkliği bulunan ortaokul ve lise diploması alma imkanı tanınıyor.

Açık ortaokul ve lise okumak isteyenler, 17 Eylül Pazar gününe kadar başkent Saraybosna'daki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Bürosu'na başvuru yapabilecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, ortaokul ve lise mezunu olamayan yetişkinlerin MEB tarafından gönderilecek kaynaklara çalışarak sınavlara hazırlanabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, "Yılda üç kez Saraybosna'da yapılacak sınavlara katılarak Türk eğitim sistemindeki açık ortaokul veya açık liseden mezun olabilirler." denildi.

Ayrıca, örgün eğitimlerine devam eden Bosna Hersek vatandaşlarının da açık öğretime kayıt yapma hakkı bulunduğu belirtilirken, söz konusu öğrencilerin yılda iki kez yapılacak sınavlara katılmaları gerektiği ifade edildi.

İkinci dil olarak Türkçeyi seçen öğrenciler için bu okulları okumanın iyi bir fırsat olduğu vurgulanan açıklamada, açık öğretimden alınan diplomaların örgün öğretimle aynı özellik ve haklara sahip olduğu kaydedildi.

"Avrupa'dan da Türk eğitim sistemindeki açık ortaokul ve lise mezunu olabilirsiniz" sloganıyla başlatılan projenin ayrıntıları ile Türk ve Bosna Hersek vatandaşlarının kayıt işlemleri için gerekli belgelere saraybosna.meb.gov.tr internet sitesinden ulaşabilecekleri belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Açık öğretimBosna HersekKayıtMEB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5