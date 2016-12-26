Bosna Hersek'te savaş suçu operasyonu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor şehrinde, 1992 yılında Boşnak, Hırvat ve Roman halka yönelik savaş suçu işledikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı özel birlikler tarafından düzenlenen operasyonda, Boro Milojica (54) ve Zelislav Rivic (62) gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin Bosna'daki savaş döneminde Sırp olmayan sivillere yönelik savaş suçu işlemekle suçlandığı ifade edildi.

Şüphelilerin, Sırp Cumhuriyeti Ordusu ve paramiliter birlikler bünyesinde, 1992'de Prijedor, Hambarin, Ravska ve Ljubija bölgelerinde sivil Boşnak, Hırvat ve Roman halka yönelik sistemli saldırılara, cinayetlere, işkencelere ve sürgüne bizzat katıldıkları iddia ediliyor.

Açıklamada ayrıca, şüphelilerin söz konusu bölgelerde en az 19 kişiyi öldürmekle suçlandıkları ifadesi de yer alırken, öldürülenlerin 9'unun Roman, 9'unun Boşnak ve birinin Hırvat olduğu ve bunlardan bazılarının aile fertlerinin gözleri önünde öldürüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere savcılığa sevk edileceği bildirildi.



