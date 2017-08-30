Bosna Hersek'te terör operasyonu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen polis operasyonunda, Suriye ve Irak'taki savaşlara katılan kişi ve gruplarla bağlantılı olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Savcılığın talimatı ile Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı'na (SIPA) bağlı özel polis birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Saraybosna'daki bir adrese baskın düzenlendi.

SIPA'dan yapılan yazılı açıklamada, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir kişinin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere SIPA merkezine götürüldüğü bildirildi.

Savcılık açıklamasında ise operasyonun, Suriye ve Irak'taki radikal kişi ve gruplarla bağlantılı olduğu, ayrıca silah, mühimmat ve patlayıcı madde bulundurulduğu şüphesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin, daha önce Avusturya'dan sınır dışı edilen bir kişi olduğu da kaydedildi.