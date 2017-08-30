Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Deniz
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

Bosna Hersek'te terör operasyonu

- Başkent Saraybosna'daki operasyonda, Suriye ve Irak'taki savaşlara katılan kişi ve gruplarla bağlantılı olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Bosna Hersek'te terör operasyonu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen polis operasyonunda, Suriye ve Irak'taki savaşlara katılan kişi ve gruplarla bağlantılı olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Savcılığın talimatı ile Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı'na (SIPA) bağlı özel polis birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Saraybosna'daki bir adrese baskın düzenlendi.

SIPA'dan yapılan yazılı açıklamada, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir kişinin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere SIPA merkezine götürüldüğü bildirildi.

Savcılık açıklamasında ise operasyonun, Suriye ve Irak'taki radikal kişi ve gruplarla bağlantılı olduğu, ayrıca silah, mühimmat ve patlayıcı madde bulundurulduğu şüphesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin, daha önce Avusturya'dan sınır dışı edilen bir kişi olduğu da kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekIrakSIPASuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5