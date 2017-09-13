Bosna Hersek'te Türk öğrencilere yüksek burs imkanı

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) çatısı altında Bosna Hersek'te 13 yıldır faaliyet gösteren Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türkiye'den kayıt yaptıracak öğrencilere yüksek burs imkanı sağlıyor.

SEDEF Başkanı Hasan Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye kayıtların devam ettiğini hatırlattı.

IUS'ta 30 farklı ülkeden öğrencilerin eğitim aldığını, öğrencilere önemli burs imkanları sunduklarını söyleyen Topaloğlu, IUS'un Türkiye'de üniversite sınavına giren öğrencilere de aldıkları puanlara göre yüzde 100'e varan burs sağladığını kaydetti.

Topaloğlu, Türkiye'deki herhangi bir üniversitede okuyan ya da herhangi bir üniversiteyi tercih etmiş öğrencilere de IUS'a yatay geçiş yapmaları durumunda mevcut burslarının üzerine yüzde 25 oranında ek burs verileceğini ifade etti.

Bu yeni burs imkanının öğrencilere kolaylık yaratacağını aktaran Topaloğlu, "Örneğin, Türkiye'de yüzde 50 burs kazanan bir öğrenciye artı yüzde 25 puan daha burs vererek yüzde 75 bursla üniversitemize kabul etmiş oluyoruz." dedi.

- Kayıtlar sürüyor

Topaloğlu, Türkiye'deki öğrencilerin IUS'a kayıt yapması için iki yol bulunduğunu dile getirerek, öğrencilerin sosyal bilimlerdeki programlara ÖSYS Klavuzu üzerinden tercih yaparak IUS'a yerleleşebileceklerini kaydetti.

Mühendislik ve hukuk fakültelerinde okumak isteyen öğrencilerin ise IUS'un İstanbul'daki irtibat bürosuna müracaat ederek üniversite sınavındaki puanlarına göre doğrudan kayıt yapabileceklerini belirten Topaloğlu, Bosna Hersek'teki üniversiteler içerisinde ÖSYS Klavuzu'nda yer alan tek üniversitenin IUS olduğunu ifade etti.

- İki yabancı dil öğrenme imkanı

Topaloğlu, Bosna Hersek'in Türkiye'nin kardeş ülkesi olduğunu ve iki ülkenin aynı kültürü paylaştığını vurgulayarak, bir öğrencinin Bosna Hersek'te okumasının çok fazla avantajı bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de çoğu üniversitenin Türkçe öğretim yaptığına, oysa IUS'un İngilizce eğitim verdiğine işaret eden Topaloğlu, ülkede konuşulan dil de Boşnakça olduğu için beş yıl burada okuyan bir öğrencinin kendi kabiliyeti oranında Boşnakça da öğrenerek üniversiteden mezun olabileceğini söyledi.

Topaloğlu, İngilizce ve Boşnakça'ya hakim bir üniversite mezununun Türkiye açısından önemli kurumlarda görev yapma imkanına sahip olabileceğini ifade ederek, öğrencilerin ayrıca bir başka ülkeyi tanıyıp buranın kültürünü öğrenmiş olacağını aktardı.

- "FETÖ'nün Bosna Hersek'ten çıkıp gitmelerinin zeminini hazırlıyoruz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışında Türkiye adına okullar açarak yapılanmasının karşısında ilk defa ciddi manada set olup engel olmaya çalışan kurumun da SEDEF Vakfı ve IUS olduğunu dile getiren Topaloğlu, bugüne kadar IUS'un Bosna Hersek'te verdiği eğitimle ciddi manada FETÖ'nün Bosna Hersek'teki gücünün kırıldığını kaydetti.

Topaloğlu, sadece üniversite olarak değil aynı zamanda SEDEF'e bağlı anaokulu, ilköğretim okulu ve bu yıl faaliyete geçen liseyle de tamamen FETÖ'nün Bosna Hersek'teki gücünü kırdıklarını vurgulayarak, FETÖ'nün Bosna Hersek'ten çıkıp gitmesinin zeminini hazırladıklarını söyledi.

Ailelerin, SEDEF'e bağlı eğitim kurumlarında çocuklarını okutabilme imkanı bulduklarından FETÖ'nün okullarının öğrenci bulmakta sıkıntı yaşadığını belirten Topaloğlu, "Bu yüzden kurdukları müesseseleri sürdüremeyecek ve bir şekilde devredip buradan çıkıp gitmek zorunda kalacaklardır." diye konuştu.