Bosna Hersek'te Uluslararası Enerji Fuarı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 11 ülkeden 120 firmanın katıldığı 8. Uluslararası Enerji, Maden ve Çevrecilik Fuarı (Energa 2018) törenle açıldı.

Başkent Saraybosna'daki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde "Geleceği düşünmek" sloganıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, ülkesinin ikinci kez ev sahipliği yaptığı enerji fuarının, zaman içinde bölgesel boyutlara ulaşacağını söyledi.

Bosna Hersek'in enerji sektöründe önemli gelişmeler kaydettiğine dikkati çeken Sarovic, "Halen bu gelişmenin yetersiz olduğunu ve daha fazlasını yapabilceğimizi düşünüyorum." dedi.

Daha büyük gelişme sağlanması için Bosna Hersek'in bir enerji stratejisine ve elektrik ile doğalgaz piyasası kanununa ihtiyaç duyduğunu aktaran Sarovic, "Bosna Hersek tek bir boru hattına, tek bir kaynağa bağlı durumda. Bu sektörde gerekli reformları gerçekleştirmezsek, 2019 yılından sonra zor durumda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak ve potansiyeller dikkate alındığında Bosna Hersek'in enerji sektörünün bölgedeki lideri olması gerektiğini anlatan Sarovic, enerji sektörünün gelişimini engelleyen siyasi kararların etkisinden kurtulması gerektiğini ifade etti.

- Ticaret hacminde her yıl 100 milyon dolarlık artış

Fuara katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Bosna Hersek'te düzenlenen enerji fuarının önemine işaret ederek, "Hem Balkanlar hem de ülkemiz açısından yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz ediyor." dedi.

Fuarda, İzmir Fuar Anonim Şirketi (İZFAŞ) ve Energa firmaları arasında gelecek dönemde düzenlenecek fuarlarda Bosna Hersek'ten katılımın arttırılması için iş birliği protokolü imzalandığını aktaran Koç, son dönemde Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticari ilişkilerde önemli gelişmeler sağlandığını kaydetti.

Koç, iki ülke arasındaki ticaret hacminde her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık bir artıştan olduğunu belirterek, "2015, 2016 ve 2017 dönemlerinde 100'er milyonluk artışlarla sırasıyla 500, 600 ve 700 milyon dolarlık ticaret hacmini memnuniyetle görüyoruz. Bu her iki ülkenin de doğru projelerle ilerlediğini gösteriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Bosna Hersek ziyaretinde, "iki ülke ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılması" hedefini ortaya koyduğunu anımsatan Koç, bu tür fuarlara aktif katılımın hedefe ulaşmada yardımcı olduğunu vurguladı.

İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Gül Şener ise İzmir'de her yıl 30 fuar düzenlediklerini anımsatarak, "Bunların birçoğu uluslararası. İzmir bir fuarcılık kenti. Bu, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e verdiği bir görev. Türkiye'nin ve İzmir'in ticari varolan değerlerini geliştirmek için çeşitli fuarlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'da enerji, maden ve yapı sektöründeki fuar için iş birliği yapmak istediklerini aktaran Şener, iki ülke arasında tarihten gelen dostluğu pekiştirmek istediklerini söyledi.

Saray Bosna'da açılan ve 11 ülkeden 120 firmanın katıldığı 8. Uluslararası Enerji, Maden ve Çevrecilik Fuarı (Energa 2018), 21 Haziran'a kadar gezilebilecek.

